МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минцифры планирует запустить супер-приложение "Госуслуги" в 2022 году. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"В следующем году мы планируем запускать большой супер-апп, мы его называем супер-апп, мобильное приложение "Госуслуги", которое тоже должно полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему положены, которые ему могут быть интересны. В этом смысле проактивное оказание услуг для нас очень важная часть", - отметил министр.

Он добавил, что в этом году министерство запустило новую веб-версию портала. "Надеюсь, до конца года мы старую версию портала отключим. Там очень много новых возможностей технических. Все ориентировано на то, чтобы пользователь максимально быстро мог найти нужную услугу, максимально быстро мог заполнить необходимое заявление, используя для этого минимальное количество кликов", - добавил Шадаев.

Ранее министр сообщил, что детей младше 14 лет можно будет регистрировать на портале госуслуг. Такая возможность появится до конца 2022 года.