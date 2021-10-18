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В "Яндексе" заявили об интересе к доставке с помощью беспилотных технологий в Дубае

В компании отметили, что ведутся переговоры с потенциальными партнерами

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Яндекс" видит интерес к беспилотным технологиям в доставке в Дубае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы видим большой интерес к беспилотным технологиям в доставке по всему миру, в том числе и в этом регионе", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными партнерами.

Ранее издание The Nation News сообщало о рассмотрении "Яндексом" возможности запуска роботов-курьеров в Дубае. Как отметил на технологической выставке Gitex изданию руководитель по развитию бизнеса компании Сергей Кириллов, "Яндекс" провел оценку, показавшую, что треть Дубая подходит для доставки роботами-курьерами.

Уточняется, что в конкурсе Dubai World Challenge для самоуправляемого транспорта 2021 года приняли участие в том числе Neolix из Китая и "Яндекс" из России.

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