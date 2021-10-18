Ледокол "Арктика" в ноябре отправится в Мурманск после замены двигателя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Ледокол "Арктика" - один из самых мощных в мире - после замены и отладки двигателя, которую проводят специалисты "Балтийского завода" (Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию "ОСК"), отправится на базу в Мурманск в ноябре этого года. Об этом в понедельник сообщил журналистам генеральный директор "Балтийского завода" Алексей Кадилов.

"Арктика", в ноябре она должна уйти в Мурманск", - сказал он.

Универсальный атомный ледокол "Арктика" - головное судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась в ноябре 2013 года, 16 июня 2016 года ледокол был спущен на воду, а 21 октября 2020 года он был введен в эксплуатацию.

Сейчас на производственных мощностях Балтийского завода ведется строительство еще четырех судов линейки проекта 22220, это ледоколы "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.