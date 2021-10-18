Путин поручил рассмотреть вопрос строительства ж/д-линии от Эльги до Охотского моря

ОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вопрос о строительстве железнодорожной линии от Эльгинского угольного месторождения до побережья Охотского моря должен быть рассмотрен до 1 декабря текущего года. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина кабмину опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

Путин при этом поручил обратить внимание "на оценку экономической целесообразности проекта такого строительства" и предусмотреть "механизмы реализации этого проекта, объем и источники его финансирования".

Эльгинское месторождение, расположенное в Якутии, - одно из крупнейших в мире. Его запасы достигают 2,2 млрд т коксующегося угля.

Другие поручения

Также Путин поручил до 1 декабря рассмотреть вопрос об ускорении реализации проекта по строительству Северного широтного хода - железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе, которая должна связать западную и восточную части региона. В тот же срок правительству поручено подумать о реализации проектов по модернизации автомобильной дороги Р-504 "Колыма" и строительству Восточной транспортной хорды, соединяющей Владивосток с морским портом Восточный.

Еще одно поручения касается возможности строительства на российских верфях морских судов, использующих в качестве топлива метанол.

Также в перечень поручений президента по итогам одного из мероприятий Восточного экономического форума (ВЭФ) в начале сентября вошел пункт, согласно которому кабмин должен рассмотреть вопрос "о повышении коэффициента, применяемого при установлении размера налогового вычета суммы акциза, начисляемой при получении авиационного керосина, в случае использования этого керосина для заправки воздушных судов на территории Дальневосточного федерального округа".