МВФ достиг рабочего соглашения с Украиной, что открывает путь для транша в $700 млн

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) достигла с властями Украины договоренности на рабочем уровне по экономическим реформам в рамках первого пересмотра поддерживаемой МВФ кредитной программы, что позволит Киеву в перспективе получить транш в размере порядка $700 млн. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении фонда.

"Сотрудники миссии МВФ и власти Украины достигли договоренности на рабочем уровне относительно обновленного набора шагов в области экономической, финансовой и структурной политики, направленных на то, чтобы помочь справиться с экономическом кризисом и кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19, сохраняя при этом макроэкономическую и финансовую стабильность, сокращая уязвимость и преодолевая ключевые препятствия для частных инвестиций", - приводятся в документе слова руководителя миссии МВФ в стране Иванны Владковой-Голлар.

"Это открывает путь для согласования первого пересмотра соглашения stand-by и запроса на продление программы Исполнительным советом МВФ. Завершение первого пересмотра позволило бы выделение средств в размере 500 млн специальных прав заимствований (порядка $700 млн)", - отмечается в заявлении. Достигнутое рабочее соглашение является предварительным и должно быть утверждено руководством фонда и Исполнительным советом МВФ.

Миссия фонда под руководством Владковой-Голлар начала свою работу на Украине для продолжения обсуждений с властями страны первого пересмотра кредитной программы в конце сентября. Киев в рамках второго транша МВФ ожидает $700 млн в соответствии с программой stand-by.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева новую кредитную программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Украина рассчитывала получить в 2021 году три транша от МВФ на общую сумму в $2,2 млрд, однако в феврале онлайн-миссия фонда по первому пересмотру программы завершилась безрезультатно. В МВФ тогда заявили, что для выделения средств нужен больший прогресс. В частности, речь шла о сбалансированном бюджете страны.