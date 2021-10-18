"Пилот" по региональным соглашениям о защите инвестиций запустят в 11 субъектах

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Механизм региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений в пилотном режиме введут в 11 субъектах РФ до конца 2021 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в РФ.

"Мы хотим привлечь инвестиции в средние и небольшие проекты, которые будут эффективны в масштабах одного или нескольких субъектов Российской Федерации. Для этого готовится запуск региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений", - сказал премьер.

По его словам, "формируется соответствующий инвестиционный стандарт, отбираются лучшие практики и системы стимулов, чтобы повысить качество взаимодействия с инвесторами и форсировать привлечение средств в субъекты Российской Федерации".

"До конца текущего года планируется его пилотное внедрение в 11 регионах", - рассказал Мишустин.

Глава кабмина добавил, что в РФ параллельно работает механизм по трансформации делового климата. "В этом году были обновлены дорожные карты в сфере экспорта и интеллектуальной собственности, а в сентябре принята новая карта по совершенствованию нормативной базы в сфере промышленного строительства", - заявил он.