Мишустин: кабмин не прекращал улучшать инвестклимат в РФ даже в сложных условиях пандемии

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство не прекращало совершенствование инвестиционного климата в стране даже в сложных условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в РФ.

"Совершенствование инвестиционного климата мы не прекращали даже в сложных условиях прошлого года", - заявил он, напомнив, что, в частности, "были сокращены сроки государственной регистрации медицинских изделий, продлено действие нулевой ставки ввозной пошлины единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении суперабсорбентов".

В этом году, добавил Мишустин, были расширены мощности действующих предприятий сразу в нескольких регионах страны, существенные инвестиции вложены в производство продуктов питания.

Глава кабмина также упомянул, что в сфере зеленой энергетики в прошлом месяце прошел конкурсный отбор инвестиционных проектов, по итогам которого будут построены объекты солнечной, ветро- и гидрогенерации с общей установленной мощностью более 2,5 ГВт. Причем больше половины этой мощности появится благодаря партнерству с инвестором - одним из участников консультативного совета, подчеркнул премьер. Он рассказал и о завершении локализации и начале производства важного препарата для лечения редкого онкологического заболевания крови.

"Дальнейший рост экономики будет напрямую связан с перезапуском инвестиционного цикла - такую задачу поставил президент в рамках национальных целей развития на ближайшие 10 лет", - подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что для этого кабмин обновил национальные проекты, принял 42 новые стратегические инициативы. "Каждая из них формирует потенциально крупные и капиталоемкие сферы, а также новые рынки сбыта, которые открывают перспективы для дальнейшего развития нашего с вами сотрудничества, создают условия для запуска новых взаимовыгодных проектов", - пояснил глава кабмина, обращаясь к участникам встречи.