Около 100 предпринимателей Подмосковья получат субсидии на сумму 350 млн рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Порядка 100 предпринимателей Московской области получат компенсирующие затраты субсидии от региона по трем направлениям - лизинг оборудования, приобретение оборудования для модернизации производства и реализация социальных проектов. Общая сумма финансовой поддержки составит 350 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Подмосковье регулярно оказывает помощь субъектам МСП - ежегодно проходят конкурсные отборы и предоставляются различные финансовые меры поддержки. Сокращение пакета документов и возможность повторной подачи в 2021 году привели к росту количества поданных заявок почти в два раза - мы получили более 1 тыс. заявок по трем направлениям. По результатам рассмотрения и рейтингования заявок победителями признаны 97 предпринимателей - они получат в совокупности 350 млн рублей в виде субсидий", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Как пояснили в пресс-службе, в регионе подвели итоги конкурсного отбора на предоставление субсидий предпринимателям по трем направлениям поддержки - компенсация затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства, компенсация затрат по лизингу оборудования и компенсация затрат социальным предпринимателям. Всего на конкурс было подано более 1 тыс. заявок.