Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,32-0,79%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник торговался в "красной зоне" на фоне снижения оптимизма на внешних площадках. По итогам дня индекс Мосбиржи просел на 0,32% - до 4248,33 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,79%, до 1876,56 пункта.

Доллар на 18:41 мск вырос на 0,27% - до 71,3 рубля, евро - на 0,35%, до 82,74 рубля.

"Негативный тон настроениям участникам торгов задали вышедшие утром слабые данные по экономике КНР. Статистика по китайскому ВВП за третий квартал вышла ниже ожиданий (+4,9%, прогноз +5,2% в годовом выражении), как и динамика промпроизводства в сентябре (+3,1%, прогноз +4,5%). Не обрадовала и статистика по сентябрьскому объему промышленного производства в США, который упал на 1,3% в месячном выражении при ожидавшемся росте на 0,2%", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Цены на нефть продолжили поступательное движение вверх, отражая повышенный спрос на черное золото в свете нехватки природного газа и угля в Европе и Азии. К тому же, как сообщили источники Bloomberg, страны ОПЕК+ в сентябре добыли на 15% меньше сырья, чем планировалось, добавляет эксперт. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent остается в районе $84,5 за баррель.

Корпоративный сектор

Основное давление на фондовый рынок пришло от "голубых фишек". Так, акции "Газпрома" (-1,01%), "Новатэка" (-0,5%), "Роснефти (-1,01%) и "Сбера" (обыкновенные: -1,7%; "префы": -2,5%) демонстрируют коррекцию после достижения максимумов, поясняет главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

Тем не менее на некоторые компании металлургического сектора вновь наблюдался спрос. Так, "Северсталь" (+4,08%) открыла сезон корпоративных отчетов в России, превысив консенсус-прогноз. "Рекомендованный размер выплат акционерам "Северстали" - 85,93 рубля за акцию предполагает 5% текущую дивидендную доходность (или более 20% прогнозной доходности в ближайшие 12 месяцев). Металлургический сектор продолжает оставаться наиболее горячей дивидендной историей на российском рынке, сохраняющей потенциал роста", - комментирует инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев.

Также дорожали акции НЛМК (+3,2%) и ММК (+1,6%). Вновь обновляют свои максимумы бумаги угледобытчиков ("Распадская": +4,9%; "Мечел": +3,6%) на фоне рекордных цен на уголь в Китае. Спрос сохранялся на бумаги "Камаза" (+9,6%) на фоне сильной отчетности, а также на акции ПИК (+3%), отыгрывающие свои недавние потери, добавляет эксперт.

Аутсайдером торгов были бумаги "Алросы" (-7,2%) из-за дивидендной отсечки.

Рынок завтра

Во вторник, 19 октября, эксперты ждут смешанной динамики на рынках. "В течение дня ожидается ряд выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, из которых инвесторы могут сделать некоторые выводы относительно настроя регуляторов. Наиболее важной во вторник будет американская статистика - данные по строительному сектору США за минувший месяц, в том числе количество выданных разрешений на строительство, а также отчет API по недельным изменениям запасов нефти", - перечисляет Бахтин.

По прогнозам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 19 октября может формироваться в пределах 4200-4300 пунктов, курс доллара - 70,7-72 рубля.