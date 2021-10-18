Количество обанкротившихся с начала сентября британских энергокомпаний достигло 13

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Количество британских энергокомпаний, обанкротившихся с начала сентября на фоне резкого роста цен на газ, достигло 13. Как сообщило в понедельник Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem), с рынка ушла фирма Goto Energy.

"Goto Energy (UK), обеспечивавшая газом и электричеством до 22 тыс. частных клиентов, прекратила работу, - говорится в заявлении регулятора. - Подача электричества в дома потребителей продолжится, а средства, которые они внесли на свои счета, будут сохранены".

На минувшей неделе о банкротстве сообщили сразу три игрока британского рынка электроэнергии - Pure Planet, Colorado Energy и Daligas. В общей сложности у них было более 260 тыс. клиентов. Как объявили в понедельник в Ofgem, все они теперь будут обслуживаться компанией Shell Energy.

Взлет цен на газ привел к банкротству целого ряда небольших британских энергетических фирм, обслуживавших порядка 2 млн клиентов. Несмотря на то, что установленный Ofgem верхний предел цен на электроэнергию для потребителей был повышен с 1 октября, многие британские энергокомпании продолжают терпеть убытки. Правительство не намерено оказывать им финансовую помощь и, по словам министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенга, ожидает новых банкротств. При этом представители шести крупнейших энергетических фирм страны заявляют о том, что были хорошо подготовлены к сложившейся на рынке ситуации.

Газ дорожает уже на протяжении нескольких месяцев на фоне низкой заполненности европейских хранилищ и рекордного роста спроса на него в Азии.