{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Энергетический кризис в Европе

Количество обанкротившихся с начала сентября британских энергокомпаний достигло 13

На минувшей неделе о банкротстве сообщили сразу три компании - Pure Planet, Colorado Energy и Daligas
© AP Photo/Frank Augstein

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Количество британских энергокомпаний, обанкротившихся с начала сентября на фоне резкого роста цен на газ, достигло 13. Как сообщило в понедельник Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem), с рынка ушла фирма Goto Energy.

На эту тему
Что вызвало топливный кризис и как ЕС планирует его преодолевать
Что вызвало топливный кризис и как ЕС планирует его преодолевать

"Goto Energy (UK), обеспечивавшая газом и электричеством до 22 тыс. частных клиентов, прекратила работу, - говорится в заявлении регулятора. - Подача электричества в дома потребителей продолжится, а средства, которые они внесли на свои счета, будут сохранены".

На минувшей неделе о банкротстве сообщили сразу три игрока британского рынка электроэнергии - Pure Planet, Colorado Energy и Daligas. В общей сложности у них было более 260 тыс. клиентов. Как объявили в понедельник в Ofgem, все они теперь будут обслуживаться компанией Shell Energy.

Взлет цен на газ привел к банкротству целого ряда небольших британских энергетических фирм, обслуживавших порядка 2 млн клиентов. Несмотря на то, что установленный Ofgem верхний предел цен на электроэнергию для потребителей был повышен с 1 октября, многие британские энергокомпании продолжают терпеть убытки. Правительство не намерено оказывать им финансовую помощь и, по словам министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенга, ожидает новых банкротств. При этом представители шести крупнейших энергетических фирм страны заявляют о том, что были хорошо подготовлены к сложившейся на рынке ситуации.

Газ дорожает уже на протяжении нескольких месяцев на фоне низкой заполненности европейских хранилищ и рекордного роста спроса на него в Азии.

Теги
ВеликобританияЭнергетический кризис в Европе
Apple представила обновленные модели ноутбуков MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов
В верхней части экрана разработчики разместили блок с камерой, аналогичный тому, который используется в смартфонах iPhone и планшетах iPad
Apple представила обновленные модели ноутбуков MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов
Читать полностью