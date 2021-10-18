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Новые AirPods и MacBook Pro.
Новые AirPods и MacBook Pro.
Новые AirPods и MacBook Pro.
Новые AirPods и MacBook Pro.
Новые AirPods и MacBook Pro.

Новые AirPods и MacBook Pro. Что представили на презентации Apple

MacBook Pro
© EPA-EFE/APPLE INC.

Apple в онлайн-режиме провела презентацию, на которой показала обновленные модели наушников, ноутбуков, а также новую подписку на музыкальный сервис Apple Music. 

Что представила американская компания — в материале ТАСС.

AirPods

  • Наушники третьего поколения получили обновленный дизайн, напоминающий AirPods Pro.
  • Они оснащены функцией пространственного аудио.
  • AirPods защищены от попадания влаги.
  • Работы аккумулятора хватит на шесть часов беспрерывного прослушивания музыки.
  • Новые AirPods обладают более широким диапазоном частот.
  • Цена наушников в США составит $179.
  • В России AirPods будут стоить 16 490 рублей.

MacBook Pro

  • Новые MacBook Pro представлены в двух вариантах - с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов.
  • В верхней части экрана размещен блок с камерой, аналогичный тому, который используется в смартфонах iPhone и планшетах iPad.
  • В ноутбуки внедрили магнитную систему зарядки MagSafe, которой не было в предыдущем поколении MacBook Pro.
  • Сенсорную многофункциональную панель Touch Bar заменили на полноразмерные клавиши управления.
  • Новинки оснащены процессорами собственного производства M1 Pro и M1 Max.
  • MacBook Pro получат до 64 гигабайт оперативной памяти, объем встроенной памяти может быть увеличен до 8 терабайт.
  • Объема аккумулятора хватит для беспрерывной работы продолжительностью до 21 часа в режиме просмотра видео.
  • Стоимость новинок в США начинается от $1 999 за 14-дюймовую модель, от $2 499 — за модель с экраном 16 дюймов. 
  • В России цена 14-дюймового MacBook Pro составит от 189 990 до 234 990 рублей, 16-дюймового — от 234 990 до 334 990 рублей.

Подписка на Apple Music

  • Управление сервисом будет осуществляться исключительно с помощью голосового помощника Siri.
  • Новая подписка станет доступна в США и некоторых других странах этой осенью.
  • Стоимость "голосовой" подписки составит $5 в месяц, подписка с расширенными возможностями - $15. При этом обладатели "голосовой" подписки не получат доступа к видео, словам песен и записям в высоком качестве.
Теги
США
Apple представила обновленные модели ноутбуков MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов
В верхней части экрана разработчики разместили блок с камерой, аналогичный тому, который используется в смартфонах iPhone и планшетах iPad
Apple представила обновленные модели ноутбуков MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов
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