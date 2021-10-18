Новые AirPods и MacBook Pro. Что представили на презентации Apple

Apple в онлайн-режиме провела презентацию, на которой показала обновленные модели наушников, ноутбуков, а также новую подписку на музыкальный сервис Apple Music.
Что представила американская компания — в материале ТАСС.
AirPods
- Наушники третьего поколения получили обновленный дизайн, напоминающий AirPods Pro.
- Они оснащены функцией пространственного аудио.
- AirPods защищены от попадания влаги.
- Работы аккумулятора хватит на шесть часов беспрерывного прослушивания музыки.
- Новые AirPods обладают более широким диапазоном частот.
- Цена наушников в США составит $179.
- В России AirPods будут стоить 16 490 рублей.
MacBook Pro
- Новые MacBook Pro представлены в двух вариантах - с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов.
- В верхней части экрана размещен блок с камерой, аналогичный тому, который используется в смартфонах iPhone и планшетах iPad.
- В ноутбуки внедрили магнитную систему зарядки MagSafe, которой не было в предыдущем поколении MacBook Pro.
- Сенсорную многофункциональную панель Touch Bar заменили на полноразмерные клавиши управления.
- Новинки оснащены процессорами собственного производства M1 Pro и M1 Max.
- MacBook Pro получат до 64 гигабайт оперативной памяти, объем встроенной памяти может быть увеличен до 8 терабайт.
- Объема аккумулятора хватит для беспрерывной работы продолжительностью до 21 часа в режиме просмотра видео.
- Стоимость новинок в США начинается от $1 999 за 14-дюймовую модель, от $2 499 — за модель с экраном 16 дюймов.
- В России цена 14-дюймового MacBook Pro составит от 189 990 до 234 990 рублей, 16-дюймового — от 234 990 до 334 990 рублей.
Подписка на Apple Music
- Управление сервисом будет осуществляться исключительно с помощью голосового помощника Siri.
- Новая подписка станет доступна в США и некоторых других странах этой осенью.
- Стоимость "голосовой" подписки составит $5 в месяц, подписка с расширенными возможностями - $15. При этом обладатели "голосовой" подписки не получат доступа к видео, словам песен и записям в высоком качестве.