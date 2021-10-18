Новые AirPods и MacBook Pro. Что представили на презентации Apple

Apple в онлайн-режиме провела презентацию, на которой показала обновленные модели наушников, ноутбуков, а также новую подписку на музыкальный сервис Apple Music.

Что представила американская компания — в материале ТАСС.

AirPods

Наушники третьего поколения получили обновленный дизайн, напоминающий AirPods Pro.

Они оснащены функцией пространственного аудио.

AirPods защищены от попадания влаги.

Работы аккумулятора хватит на шесть часов беспрерывного прослушивания музыки.

Новые AirPods обладают более широким диапазоном частот.

Цена наушников в США составит $179.

В России AirPods будут стоить 16 490 рублей.

MacBook Pro

Новые MacBook Pro представлены в двух вариантах - с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов.

В верхней части экрана размещен блок с камерой, аналогичный тому, который используется в смартфонах iPhone и планшетах iPad.

В ноутбуки внедрили магнитную систему зарядки MagSafe, которой не было в предыдущем поколении MacBook Pro.

Сенсорную многофункциональную панель Touch Bar заменили на полноразмерные клавиши управления.

Новинки оснащены процессорами собственного производства M1 Pro и M1 Max.

MacBook Pro получат до 64 гигабайт оперативной памяти, объем встроенной памяти может быть увеличен до 8 терабайт.

Объема аккумулятора хватит для беспрерывной работы продолжительностью до 21 часа в режиме просмотра видео.

Стоимость новинок в США начинается от $1 999 за 14-дюймовую модель, от $2 499 — за модель с экраном 16 дюймов.

В России цена 14-дюймового MacBook Pro составит от 189 990 до 234 990 рублей, 16-дюймового — от 234 990 до 334 990 рублей.

Подписка на Apple Music