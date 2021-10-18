Российские виноделы предложили ввести специальный акциз на зарубежные вина

АБРАУ-ДЮРСО, 18 октября. /ТАСС/. Виноделы предложили ввести специальный акциз на иностранные вина, за счет которого может снизиться импорт некачественной продукции в Россию, заявил председатель совета Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев на X Всероссийском саммите виноделов.

"В наших руках появляется механизм контроля качества отечественного вина и защиты отечественного рынка от низкопробной продукции из-за рубежа. Полномочия ФСРО (Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов) - даже постановка вопроса об ограничении импорта. Например, за счет введения специального акциза, который мог бы быть перенаправлен на поддержку посадки виноградников в России", - сказал Киселев.

По его мнению, еще одной важной мерой является формирование в стране виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров, а также создание комитетов и советов виноградарей и виноделов в этих территориальных подразделениях.

18 октября участники Всероссийского саммита виноделов проголосовали за принятие резолюции, которой признается целесообразным учреждение в России ФСРО и последующая реорганизация Союза виноградарей и виноделов РФ. В ходе мероприятия министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что организация может начать функционировать до конца 2021 года. Как пояснил Киселев, ФСРО - постоянно действующий коллегиальный орган. Состав его правления может быть ограничен 10 членами, в том числе четырьмя независимыми директорами от Минсельхоза и шестью виноделами из регионов.

"Знаю и о существующем мнении, что создаваемая ФСРО якобы будет функционировать в интересах крупных игроков рынка. Коллеги, но это не так, что доказывает сам принцип голосования на общем собрании. Законодатель определил порядок голосования - пропорционально количеству виноградных насаждений. Это не означает умаления значения малых и средних предприятий, ведь именно такие виноградари в сумме составляют большинство", - заметил Киселев. Он добавил, что взносы в ФСРО будут пропорциональны площадям под виноградники. Кроме того, организация должна будет решить задачи по аккредитации лабораторий и созданию центральной дегустационной комиссии.

"Это не орган какого-то централизованного контроля и не постоянно действующий орган по дегустации всех российских вин. Центральная дегустационная комиссия - это коллектив признанных экспертов федерального уровня, которые будут в качестве членов региональных дегустационных комиссий, созданных при комитетах и советах виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров, участвовать в оценке региональных вин. В региональных дегустационных комиссиях большинство будет у местных виноделов", - рассказал Киселев.

Акцизы на алкоголь

В 2021-2023 годах вырастут акцизы на алкогольную продукцию - так, акциз на виноград, используемый для производства вина, составит 33 рубля за тонну в 2023 году, акциз на виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло составит в 2023 году 34 рубля за 1 литр, акциз на вина и фруктовые вина составит 32 рубля за литр (2021 год), 33 рубля (2022 год) и 34 рубля за литр (2023 год), на игристые вина - 41 рубль за литр (2021 год), 43 рубля за литр (2022 год) и 45 рублей за литр (2023 год). На сидр, пуаре, медовуху, а также пиво с содержанием менее 8,6% этилового спирта - 23 рублей за литр (2021 год), 24 рубля за литр (2022) и 25 рублей за 1 литр (2023 год), пиво с содержанием более 8,6% этилового спирта - 43 рубля за литр (2021 год), 45 рублей за литр (2022 год) и 47 рублей за литр (2023 год), на винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, - соответственно 41 руб., 43 руб. и 45 руб. за литр.