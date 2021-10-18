Зеленский: Украина будет реагировать на последствия запуска "Северного потока - 2"

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Украину и остальную Европу ждут некие последствия запуска газопровода "Северный поток - 2", который он назвал оружием.

"Последствия этого оружия никто еще не знает: зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет дальше, что будет весной, но при этом <...> мы должны быть на шаг впереди", - сказал Зеленский в интервью украинскому телеканалу ICTV, полная версия которого транслировалась в понедельник. Он полагает, что необходимо не только задумываться о количестве накопленного в этом году в подъемных хранилищах газа, но и о перспективе. "Мы не понимаем, что будет в следующем году <...>, и надо будет реагировать", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский утверждает, что Запад прислушивается к позиции Украины по "Северному потоку - 2". "Мы понимали, что это для нас будут вызовы, но у нас есть свой газ, и наше общество будет обеспечено, но тем не менее мы говорили об энергетической небезопасности всей Европы. Сейчас нас слышат, сейчас пошла уже реакция", - полагает он. В этом контексте Зеленский добавил, что "после того, как "Северный поток - 2" будет достроен, его еще над запустить", в связи с этим он подчеркнул, что для Киева "очень важно, чтобы Третий энергетический пакет был применен к "Северному потоку - 2".

Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину. "И также, когда закончится контракт о транзите российского газа Украиной в 2024 году, что будет 1 января 2025 года - это также очень серьезный вызов, серьезный вопрос, на который надо находить ответ вчера, позавчера, и на который надо было найти ответы 10 лет назад. Мы не находили", - признал президент.

В Киеве неоднократно заявляли, что реализация проекта "Северный поток - 2" якобы несет угрозу энергетической безопасности Украины. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект является коммерческим и реализуется совместно с европейскими партнерами.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024 году. В Киеве заявили, что хотели бы заключить контракт на транзит газа через Украину немедленно, не дожидаясь 2024 года, когда завершается действующий контракт с "Газпромом". На Украине считают, что это будет гарантией того, что транзит сохранится.