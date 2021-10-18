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США призвали страны поддержать совместную с Россией резолюцию по киберпространству

Ожидается, что голосование по ней на Генеральной Ассамблее ООН состоится в декабре

ООН, 18 октября. /ТАСС/. США призывают международное сообщество поддержать подготовленную совместно с Россией резолюцию об использовании киберпространства. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.

"После нескольких лет работы, на протяжении которых к консенсусу прийти не удавалось, все участники дискуссии достигли согласия по докладу Рабочей группы [ООН] открытого состава, а несколько месяцев спустя - Группы правительственных экспертов, - сказал он. - Эти доклады дополняют друг друга и развивают консенсус в рамках ООН. В этом году США и Россия, работая вместе, подготовили совместную резолюцию, которая приветствует эти два доклада и призывает все страны руководствоваться ими в своих действиях. Этот проект также призывает страны продолжать развивать консенсус по этим вопросам. Мы призываем все страны присоединиться к этому консенсусу".

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при отделении всемирной организации в Женеве Андрей Белоусов также призвал поддержать этот документ.

Россия и США подготовили резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, приглашающую все страны присоединиться к правилам поведения в киберспространстве, изложенным в докладах Рабочей группы открытого состава и Группы правительственных экспертов. Как ожидается, голосование по ней на Генеральной Ассамблее ООН состоится в декабре этого года.

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