В России открывается Mercedes-Benz Fashion Week

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Mercedes-Benz Fashion Week Russia (MBFW Russia) открывается во вторник в Музее Москвы, показы также пройдут в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи. Новые коллекции представят более 70 дизайнеров, сообщают организаторы.

"Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в Музее Москвы с 19 по 23 октября. Более 70 дизайнеров представят новые коллекции в столице и других городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи. В едином расписании MBFW Russia также трансляции видеопрезентаций дизайнеров из Великобритании, Германии, Бразилии, Израиля, Индии, Боливии и Нигерии", - говорится в сообщении. Все показы и видеопрезентации будут транслироваться в официальной группе мероприятия "ВКонтакте". Как ранее сообщали ТАСС организаторы, в Музее Москвы показы пройдут в формате COVID-free, посетить мероприятия можно будет только по QR-коду,

В числе российских дизайнеров, которые представят свои коллекции: Rogov, Masha Tsigal, ZA_ZA, Yana Besfamilnaya, Nastya Nekrasova, Sasha Gapanovich и многие другие. Кроме того, специально для недели моды MBFW Russia Slava Zaitsev представит ретроспективный показ на тему традиций народного костюма в современной моде. В числе дизайнеров-участников из других стран - Kyle Ho, Christoph Ritter Studio (Великобритания), Juan De La Paz (Боливия), Cute-Saint (Нигерия), Valentins (Израиль) и другие.

Кроме того, в новом сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia совместно с Фондом моды выбрали 14 победителей, которые получили гранты, позволяющие талантливым дизайнерам представить свои коллекции без вступительного взноса.

Как отмечают организаторы, главной повесткой нового сезона станет тема устойчивого развития. На MBFW Russia продолжат собирать ненужную одежду, которую апсайкл -дизайнеры используют для создания новых коллекций. "Впервые такие коллекции будут представлены на подиуме недели моды 19 и 20 октября: одежда, собранная в специальном пункте приема на апрельской MBFW Russia, будет использована в показах sustainable брендов (брендов, придерживающихся принципов устойчивого развития) Vina и RigRaiser", - рассказали организаторы.

Любой желающий может принять участие в зеленой инициативе и в розыгрыше призов. Для этого нужно прийти в Музей Москвы и сдать ненужные вещи в специальный пункт приема во дворе музея. Кроме того, как отмечают организаторы, второй сезон подряд Mercedes-Benz Fashion Week Russia отказывается от традиционной практики использования кастомизированных маек и худи для волонтеров и сотрудников оргкомитета. Весь персонал, включая волонтеров и менеджеров, будет одет в особую униформу - 200 рубашек созданы из одежды из секонд-хендов.