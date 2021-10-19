"Опора России" призвала бизнес поощрять работников за вакцинацию премиями до 4 тыс. рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Глава "Опоры России" Александр Калинин призвал предпринимателей поощрять своих сотрудников за вакцинацию против коронавируса премиями до 4 тыс. рублей, которые не будут облагаться взносами и налогами.

"По нашему мнению, рост предпринимательских настроений в дальнейшем зависит от экономической стабильности без локдаунов. "Опора России" призывает бизнес поощрять вакцинацию материальной премией. Например, через механизм материальной помощи работнику, где выплата до 4 тыс. рублей не облагается взносами и налогом", - сказал Катырин, слова которого приводятся в материалах индекса деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI, который ежемесячно составляют Промсвязьбанк (ПСБ), "Опора России" и агентство Magram Market Research.

Индекс RSBI снизился с 54,0 пункта в августе до 52,8 пункта в сентябре, оставшись в зоне роста (значение выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 - снижение). По словам Калинина, основные причины негативного тренда в предпринимательских настроениях - это снижение фактических и ожидаемых инвестиций в компаниях малого и среднего бизнеса, а также рост неудовлетворенного спроса в банковском кредитовании.

"Еще в августе мы говорили о том, что "дешевые" деньги для малого бизнеса закончились. Больше не выдают льготные кредиты по программе "1764" [льготное кредитование малого и среднего бизнеса по ставке, складывающейся из ключевой ставки ЦБ + 2,75%], а "зонтичный" механизм Корпорации МСП только начал работу. Также падение индекса можно связать с традиционными завышенными ожиданиями бизнеса от начала делового сезона", - отметил глава "Опоры России".