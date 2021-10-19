РФ и США считают, что нормы киберповедения снизят угрозы миру и безопасности

ООН, 19 октября. /ТАСС/. Россия и США разработали проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по кибербезопасности, в котором подчеркивается, что принятие добровольных норм ответственного поведения в данной сфере снизит риски международному миру и стабильности. Документ под названием "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности и поощрение ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий", с которым ознакомился корреспондент ТАСС, могут вынести на голосование в декабре.

В тексте отмечается, что "в интересах всех государств продвижение использования информационно-коммуникационных технологий в мирных целях и предотвращение конфликтов, возникающих при их применении". Вместе с тем в резолюции говорится о ряде стран, развивающих данный потенциал в военных целях, а также о том, что задействование таких технологий в будущих конфликтах становится более вероятным.

Москва и Вашингтон выражают озабоченность, что технологии и средства могут использоваться вразрез с целями по поддержанию международного мира и безопасности, а также способны отрицательно сказаться на целостности инфраструктуры государств. Россия и США считают необходимым не допустить применение информационных ресурсов или технологий "в преступных или террористических целях".

Стороны подтверждают, что "добровольные, необязательные нормы ответственного поведения стран могут снизить риски для международного мира, безопасности и стабильности". В то же время авторы отмечают возможность выработки дополнительных обязательных правил, если это будет уместно.

Россия и США подготовили резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, приглашающую все страны присоединиться к правилам поведения в киберспространстве, изложенным в докладах Рабочей группы открытого состава и Группы правительственных экспертов.