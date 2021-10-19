Джонсон заявил, что Лондон не собирается отказываться от китайских инвестиций

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Великобритания не собирается полностью отказываться от китайских инвестиций, несмотря на расхождения с Пекином по ряду внешнеполитических вопросов и планы по введению определенных ограничений в этой сфере. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью агентству Bloomberg .

"Я вовсе не синофоб, совсем нет, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности китайских инвестиций в экономику Великобритании. - Я не собираюсь заявлять, что британское правительство поднимет на вилы любые попытки Китая пойти нам навстречу".

Джонсон, впрочем, отметил, что Лондон, в соответствии с принятыми ранее решениями, будет ограничивать возможности иностранных инвестиций, в том числе, из Китая, в стратегические сферы экономики, однако не стал уточнять, о каких именно отраслях идет речь. "Зависит от того, что понимать под стратегически важными", - заметил он. По словам Джонсона, "Китай - огромная часть нашей экономической жизни, и так будет долго время - до конца нашей жизни, но это не означает наивность в вопросах критической национальной инфраструктуры".

Премьер Великобритании также указал, что пока противоречия между Лондоном и Пекином, в том числе, по вопросам прав человека, экономическому сотрудничеству не мешали. "На деле торговля с Китаем продолжала расти на протяжении долгого времени и, я считаю, этот процесс будет продолжаться на протяжении наших жизней", - указал он.

Вопрос китайских инвестиций

По данным британских СМИ, под давлением США Лондон готов в ближайшее время отказаться от партнерства с Китаем в сфере развития ядерной энергетики, хотя это направление имеет исключительную важность для королевства. Китайская всеобщая атомная группа (CGN) вскоре может быть исключена из ожидающего одобрения Лондона проекта строительства третьей очереди АЭС Сайзуэлл (графство Саффолк).

Власти США неоднократно предостерегали Лондон от сотрудничества с CGN, утверждая, что она может быть заинтересована в краже технологий для нужд китайской оборонной отрасли. В 2019 году правительство США существенно ограничило возможности для сотрудничества американского бизнеса с CGN, внеся ее в список компаний, деятельность которых создает потенциальную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Ранее под давлением США Великобритания отказалась от сотрудничества с китайской корпорацией Huawei в создании сетей связи пятого поколения (5G) на территории королевства, а также обязала британские компании заменить 5G-оборудование Huawei аналогами от других производителей.

В Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, который был представлен в марте этого года, Китай назван крупнейшей угрозой экономической безопасности Великобритании. В документе подчеркивалось, что британские власти намерены углублять экономическое сотрудничество с Пекином, одновременно с этим "усиливая защиту критической инфраструктуры королевства" и уменьшая зависимость от импорта из КНР.

Отношения между Великобританией и Китаем дополнительно обостряет занятая Лондоном позиция по вопросу о соблюдении прав и свобод жителей Гонконга, а также ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где, согласно утверждениям Форин оффиса, ущемляются права нацменьшинств. 22 марта Великобритания впервые ввела санкции в отношении четырех китайских чиновников и одной организации, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, а Пекин ответил санкциями в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании из-за "лжи и дезинформации" по поводу ситуации в СУАР.