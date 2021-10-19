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"Аэрофлот" возобновил продажу субсидируемых билетов для жителей Дальнего Востока

Стоимость авиабилета в одну сторону для взрослого составляет 7 650 рублей
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила продажу субсидируемых авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс-служба компании.

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"Аэрофлот" возобновил продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Правительством на эти цели выделены дополнительные средства, которые позволят увеличить объем льготных пассажирских перевозок", - говорится в сообщении. Отмечается, что субсидируемые билеты доступны для всех жителей ДФО с постоянной пропиской в регионе.

Стоимость авиабилета составляет 7 650 рублей в одну сторону для взрослого и 5 740 рублей для ребенка от двух до 12 лет, напомнили в компании.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября представить предложения о выделении в 2021 году дополнительных средств на субсидирование льготных авиаперевозок с Дальнего Востока.

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