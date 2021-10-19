"Аэрофлот" возобновил продажу субсидируемых билетов для жителей Дальнего Востока

"Аэрофлот" возобновил продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Правительством на эти цели выделены дополнительные средства, которые позволят увеличить объем льготных пассажирских перевозок", - говорится в сообщении. Отмечается, что субсидируемые билеты доступны для всех жителей ДФО с постоянной пропиской в регионе.

Стоимость авиабилета составляет 7 650 рублей в одну сторону для взрослого и 5 740 рублей для ребенка от двух до 12 лет, напомнили в компании.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября представить предложения о выделении в 2021 году дополнительных средств на субсидирование льготных авиаперевозок с Дальнего Востока.