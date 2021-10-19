Мексика начнет расфасовку "Спутника V" во второй половине ноября

МЕХИКО, 19 октября. /ТАСС/. Расфасовка российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начнется в Мексике во второй половине ноября текущего года. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении мексиканской государственной фармацевтической компании Birmex.

"Ожидается, что в ноябре Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи <...> пришлет субстанцию для расфасовки и передаст оставшееся [в соответствии с договором] число доз вакцины "Спутник V", - указывается в документе. В Birmex предполагают, что после получения необходимых разрешений в стране можно будет расфасовывать от 4 млн до 4,5 млн доз вакцины в месяц. Сначала они будут использоваться в Мексике, после чего может начаться их продажа в странах Центральной Америки и Карибского бассейна.

Разрешение на экстренное использование "Спутника V" для защиты населения от коронавируса мексиканский регулятор выдал в начале февраля, вакцинировать жителей республики им начали в конце того же месяца. К 18 октября латиноамериканская страна получила почти 12 млн доз российской вакцины.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард 13 октября в интервью радиостанции Fórmula заявил, что власти ожидают скорого одобрения "Спутника V" со стороны Всемирной организации здравоохранения.