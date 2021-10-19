Грузооборот портов Хабаровского края вырос до 37 млн тонн за девять месяцев 2021 года

ХАБАРОВСК, 19 октября. /ТАСС/. Порты Хабаровского края увеличили грузооборот до 37 млн тонн за девять месяцев этого года. Это составляет 103% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев находится с рабочей поездкой в Хабаровском крае.

"В Хабаровском крае действует пять морских портов - Ванино, Де-Кастри, Советская Гавань, Охотск, Николаевск-на-Амуре. Их грузооборот за 2020 год составил 47,8 млн тонн (105% к уровню 2019 года), а за девять месяцев 2021 года - 37 млн тонн (103% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в распространенном сообщении.

Всего на Дальнем Востоке расположено 19 морских портов общей мощностью на начало 2021 года 289,4 млн тонн в год. По словам Трутнева, при снижении на 2,3% по итогам 2020 года объема перевозок грузов через российские морские порты грузооборот Дальневосточного бассейна вырос на 4,6% (223,2 млн тонн или 27,2% от общего грузооборота). Тенденция по увеличению фиксируется и в этом году - за девять месяцев грузооборот увеличился на 0,9% к аналогичному периоду 2020 года (168,6 млн тонн).

Отмечается, что развитию портовой инфраструктуры и привлечению инвестиции способствует преференциальный режим Свободного порта. В Хабаровском крае этот режим действует в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Статус резидентов свободного порта получили 22 предприятия, реализующие проекты с объемом заявленных инвестиций порядка 156 млрд рублей. Планируется создание более 5 тыс. рабочих мест. Общий объем заявленных инвестиций резидентов СПВ в развитие портовой инфраструктуры Хабаровского края составляет 151,6 млрд рублей, фактически вложено более 41 млрд рублей.

Так, в морском порту Ванино компания "Ванинотрансуголь" реализовала первую очередь проекта транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля, компания "Прайм" строит морской терминал на мысе Токи, "Дальтрансуголь" планирует увеличить мощность перевалки угля до 40 млн тонн угля в год. В Советской Гавани "Ремсталь" строит транспортно-перегрузочный комплекс по перевалке сжиженных углеводородных газов. По словам заместителя министра транспорта РФ Александра Пошивая, которые приводятся в сообщении, с учетом реализуемых инвестиционных проектов мощность морских портов Хабаровского края в 2025 году увеличится до 90 млн тонн в год, в том числе по грузам, транспортировка которых идет через железную дорогу - до 72,9 млн тонн в год (плюс 24 млн тонн в год к уровню начала 2021 года). К 2030 году планируется выйти на мощность портов Хабаровского края в 110 млн тонн в год, том числе по грузам, завязанным на железную дорогу - порядка 90 млн тонн.

Развитие железных дорог

Развивается в регионе и железнодорожная инфраструктура. Так, РЖД сейчас ведут работы по реализации второго этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба, предусматривающего увеличение провозной способности ключевого для развития портов Хабаровского края участка Байкало-Амурской магистрали от станции "Комсомольск-Сортировочный" до станции "Ванино" с текущих 39,8 млн тонн в год до 81,8 млн тонн. Вместе с тем медленный темп строительства железнодорожной инфраструктуры является основным сдерживающим фактором интенсивного развития дальневосточных портов.

"Развитие инфраструктуры портов, подвозных железнодорожных путей имеет принципиальное значение для реализации инвестиционных проектов на территории Хабаровского края и всего Дальнего Востока. Проблемы возникают в синхронизации планов модернизации железных дорог с развитием портовых мощностей", - цитируют в сообщении Трутнева. По информации РЖД, в 2023 году будут обеспечены необходимые провозные мощности, чтобы порты Хабаровского края были полностью загружены. Как сообщалось, значительная часть произведенной продукции - около 15 млн тонн угля - не вывозится по причине проблем с железнодорожным сообщением. Инвесторы несут убытки в силу разрыва между возможным объемом перевозок по железной дороге и возможной отгрузкой в портах. Портовые мощности используются неполностью.

Трутнев поручил Минвостокразвития России и РЖД проанализировать исполнение соглашений с инвесторами Ванино-Советскогаванского транспортного узла по вопросу перевозок.