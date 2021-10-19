Объем платежей через СБП на Wildberries впервые превысил 1 млрд рублей за месяц

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Объем платежей через Систему быстрых платежей (СБП) на маркетплейсе Wildberries в сентябре впервые превысил 1 млрд рублей за месяц, сообщила пресс-служба компании.

"Впервые за всю историю СБП объемы платежей превысили 1 млрд рублей в сентябре на Wildberries, что стало рекордным показателем за один месяц", - говорится в сообщении со ссылкой на проведенное исследование.

Оплачивая товары через СБП, пользователи получают скидку в 2%, отмечают в компании.

За последние полгода (с апреля по сентябрь) объем платежей на Wildberries через СБП увеличился в 18 раз. Согласно исследованию, чаще всего с помощью СБП потребители оплачивают fashion-товары (одежда, обувь, аксессуары), электронику и бытовую технику, товары для дома, косметику и парфюмерию, а также детские товары. Наиболее высокая динамика роста объемов платежей за последние шесть месяцев отмечена в категориях одежды (в 26 раз) и электроники (в 17 раз), добавляется в материале.

В число регионов-лидеров по объему платежей вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская области. При этом в Краснодарском крае всего за полгода объемы транзакций взлетели почти в 50 раз, что стало самым высоким показателем по всей стране, добавляется в материале.

С 16 августа Wildberries снизил цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров, и предложил покупателям "самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться". Такое решение раскритиковали Visa и Mastercard. Однако позже пресс-служба Visa сообщила, что не фиксирует больше нарушений при оплате в онлайн-ретейлере Wildberries.

Wildberries - крупнейший онлайн-ретейлер России, работающий на рынке с 2004 года. Компания оперирует в 17 странах: Россия, США, Германия, Франция, Италия, Испания, Белоруссия, Казахстан и другие. Оборот Wildberries в 2020 году составил 437,2 млрд рублей (+96% год к году).