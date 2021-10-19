Эксперты: осенью в России продажи ПЦР-тестов выросли в девять раз

МОСКВА, 19 октября./ТАСС/. Продажи ПЦР-тестов в России осенью выросли в девять раз по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, при этом спрос на тест-анализы на антитела за этот период снизился на 20%. Об этом говорится в сообщении крупнейшего оператора фискальных данных страны "Платформа ОФД", которая ежедневно обрабатывает 48-50 млн кассовых чеков с более 1 млн онлайн-касс со всей страны.

"Тесты-анализы ПЦР - средний чек покупки 2 226 рублей, на 27% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (в штуках) - выше прошлогоднего уровня на 807% (в 9 раз)", - отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что речь идет о сравнении за сентябрь и первую половину октября (1-15 октября) 2021 года и 2020 года по частным лабораториям и клиникам, расположенным по всей России. При этом средний чек покупки тест-анализов на антитела снизился на 11% и составил 1 090 рублей, объем продаж таких тестов в натуральном выражении снизился на 20%.

Говоря о лабораторных анализах в целом, в "Платформе ОФД" отметили, что средний чек их покупки вырос на 12%, до 1 380 рублей, а объем продаж увеличился на 95%.

Эксперты "Чек индекса" компании "Платформа ОФД" отмечают, что повышенный спрос на ПЦР-тесты наблюдался этим летом с наступлением отпускного сезона. Среднемесячное число сданных ПЦР-тестов в июле почти в два раза превышало уровень сентября, а средний чек затрат был выше на 8-10%. Тем не менее этой осенью фиксируется более массовый интерес к таким анализам, чем в то же время прошлого года, отметили эксперты.

"В летние месяцы большая часть спроса на ПЦР-тесты была связана с вылетом граждан за границу и требованиями в отелях и гостиницах. В сентябре также добавился фактор активизации делового сезона и роста числа офлайн-мероприятий, где требовалось подтверждение "безопасного" статуса участников. Во многом из-за вышеперечисленных особенностей с лета этого года в объеме продаж растет доля более дорогих экспресс-тестов, что в свою очередь отражается и на среднем чеке покупок", - отмечается в сообщении. На этом фоне, по данным аналитиков, интерес к анализам на наличие антител к коронавирусу снизился, поскольку в большинстве случаев в качестве актуальности ковид-статуса принимается лишь сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.