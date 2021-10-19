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В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (41%) жаловались на сбои в работе приложения, 39% - на сбои в работе сайта, 20% - на проблемы с подключением сервера

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в России во вторник, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 07:40 мск был зафиксирован 2 331 отчет о сбоях в работе соцсети.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (41%) жаловались на сбои в работе приложения, 39% - на сбои в работе сайта соцсети, 20% - на проблемы с подключением сервера. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани и Екатеринбурге.

ТАСС направил запрос в пресс-службу "ВКонтакте".

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