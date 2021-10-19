Катырин: закрепление в законодательстве семейного бизнеса может занять около двух лет

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Закрепление в российском законодательстве понятия семейного бизнеса может занять около двух лет. Об этом сообщил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Ранее ТПП разработала поправки в федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", которыми вводится понятие "семейное предприятие". Как отмечали в палате, это даст возможность предпринимателям решить специфические проблемы, связанные с регулированием трудовых отношений, передача бизнеса по наследству позволит запустить специализированные программы обучения и повышения квалификации.

"Если мы в новом составе Госдумы найдем достаточное количество соратников, поддерживающих идею введения семейного бизнеса, я полагаю, что это [закрепление в законодательстве] будет реально в течение полутора-двух лет. Если надо будет убеждать дополнительно, то это будет дольше", - сказал Катырин в интервью ТАСС, приуроченном к 30-летию с момента образования ТПП РФ.

Он уточнил, что палата пока не нашла взаимопонимания по данной инициативе с Минэкономразвития и Минфином. "Мы понимаем, что вопрос не такой простой, и это вопрос не одного дня, значит, мы должны набрать критическую массу. И нужно сформулировать подходы к тому, чтобы семейный бизнес развивался", - отметил глава ТПП.

Он считает, что введение понятия семейного бизнеса, в частности, помогло бы урегулировать вопрос, связанный с операционным контролем над компанией Natura Siberica после смерти в начале 2021 года ее основателя Андрея Трубникова. "Думаю, что, может быть, не в полной мере, но очень серьезно могло поспособствовать тому, чтобы этот вопрос был урегулирован", - добавил Катырин.

Торгово-промышленная палата России - негосударственное объединение предпринимателей, действующее в соответствии с особым федеральным законом. Образована в октябре 1991 года. Сейчас объединяет 178 территориальных палат в 83 регионах РФ, в нее также входят около 500 различных ассоциаций, а членами являются отдельные коммерческие и некоммерческие организации.