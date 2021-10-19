Глава ТПП считает, что рестораны уровня "Мишлен" найдутся в каждом регионе России

"Наши рестораны заткнут за пояс все "мишленовские" Европы. На мой взгляд, такие найдутся в каждом регионе: может, один, может - несколько. В регионах не так много ресторанов, как у нас в Москве или в Санкт-Петербурге, и там не так много посетителей с высоким уровнем доходов, готовых потратить серьезные деньги. Поэтому борьба за посетителей там очень серьезная. И многие из них, я думаю, могут соответствовать [уровню "Мишлен"]", - сказал он в интервью ТАСС, приуроченном к 30-летию с момента образования ТПП РФ.

По словам Катырина, "Мишлен" - это "бренд, который во всем мире известен, и все ему очень доверяют, особенно публика, избалованная европейскими изысками". "Естественно, что появление таких ресторанов со звездами "Мишлен" говорит о том, что там качество высочайшего уровня", - добавил собеседник агентства.

Москва стала первым городом в России и странах СНГ, где появились рестораны, отмеченные звездами "Мишлен". На церемонии, которая прошла 14 октября в концертном зале "Зарядье", обладателями сразу двух звезд объявили Artest-Chef's Table в Трубниковском переулке и Twins Garden на Страстном бульваре. Еще семь заведений получили по одной звезде - рестораны Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и Savva. Всего же в гид "Мишлен" попали 69 столичных ресторанов и кафе.

Торгово-промышленная палата России - негосударственное объединение предпринимателей, действующее в соответствии с особым федеральным законом. Образованна в октябре 1991 года. Сейчас объединяет 178 территориальных палат в 83 регионах РФ, в нее также входят около 500 различных ассоциаций, а членами являются отдельные коммерческие и некоммерческие организации.