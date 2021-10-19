Рабочая группа Минприроды разработает требования к резервуарам для хранения CO2 в недрах

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Рабочая группа, созданная Минприроды, подготовит предложения по требованиям к характеристикам пластов-резервуаров для хранения углерода в недрах. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, слова которого приводятся в сообщении министерства.

"Мы уже создали рабочую группу, которая разрабатывает комплекс мероприятий по формированию системы оборота СО2, в том числе подготовки предложений по разработке требований к основным параметрам и характеристикам пластов-резервуаров при размещении диоксида углерода в недрах", - сказал он.

Козлов добавил, что в состав рабочей группы входят специалисты Роснедр, Росприроднадзора, Ростехнадзора, а также представители компаний - недропользователей. "Все вместе мы должны сформировать системный подход для наращивания научно-технологических компетенций, разработать нормативную базу. Потому что CCS-проекты (проекты по улавливанию, закачке и хранению углерода - прим. ТАСС) - одно из важнейших направлений экономики нашей страны", - указал министр.

Как отмечается в сообщении министерства, резервуары для хранения CO2 должны быть изготовлены из неразлагаемых материалов и обеспечить сохранность диоксида углерода более чем на 100 лет с постоянным мониторингом. "Существуют четыре формации, где можно оборудовать резервуары: горные породы, водоносные пласты, соляные отложения и каверны, - пояснили в Минприроды. - Технологию улавливания, закачки и хранения могут применять на нефтегазовых и нефтегазохимических предприятиях, металлургические и промышленные производители".

По словам Козлова, в России уже есть несколько компаний, которые рассматривают возможность снижения углеродного следа путем реализации пилотных проектов по улавливанию, закачке и хранения CO2 в подземных хранилищах в непосредственной близости от объектов производства. "Интерес у недропользователей есть, государство видит важность в этих проектах. Возможно, в дальнейшем CCS-проекты станут самостоятельным видом деятельности, а не в рамках недропользования", - заключил глава Минприроды.