Катырин считает, что власти должны поддерживать бизнес при введении ограничений

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские власти должны предусмотреть меры поддержки для бизнеса, который попадает под ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Такое мнение высказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Если губернатор вводит какие-то серьезные ограничения, которые влияют на развитие бизнеса, то, на мой взгляд, он должен смотреть на те меры, которыми будет поддерживать наиболее пострадавших. Вопрос надо ставить и на федеральном уровне, если это [введение ограничений] идет массово по всей стране, как это было в острый этап пандемии [в 2020 году]. Тогда правительство сработало просто на "отлично", - сказал он в интервью ТАСС, приуроченном к 30-летию с момента образования ТПП РФ.

По словам Катырина, в первую очередь под ограничения попадают представители гостиничной сферы, торговли, общественного питания. Глава палаты отметил, что наиболее востребованной поддержкой могло бы стать возобновление программы кредитования под 2% годовых (ФОТ 2.0). Он напомнил, что по ней российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, это позволило выплатить зарплаты около 5,5 млн работников. Кредиты вместе с процентами списывались за счет бюджета при условии, что к 1 апреля 2021 года заемщики сохранили 90% работников.

Катырин также считает "сильной" программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Ставка кредита рассчитывается по формуле "ключевая ставка ЦБ + 2,75%". Таким образом, сейчас она составляет 9,5%. "Все сейчас хотят, чтобы она была продлена, потому что ресурсы, которые были выделены, практически выбраны. <…> Мы за то, чтобы программа была продлена", - сказал собеседник агентства.

В то же время он считает нереализуемым введение единого стандарта ограничительных мер в регионах, потому что в каждом субъекте РФ абсолютно разная ситуация: "одни на грани локдауна или уже вводят локдаун повторно, а у других неплохо складывается ситуация [с заболеваемостью], и много тех, кто уже сделал прививки".

ТПП РФ - негосударственное объединение предпринимателей, образованное в октябре 1991 года. В 1993 году принят федеральный закон "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации".