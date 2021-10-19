На севере Иркутской области создадут авиаподраздления лесоохраны

ИРКУТСК, 19 октября. /ТАСС/. Четыре авиаотделения лесоохраны создадут на севере Иркутской области, где не хватает инфраструктуры для борьбы с природными пожарами. Об этом сообщил во вторник журналистам министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин.

"В рамках подготовки к следующему пожароопасному сезону планируем создание четырех новых авиаотделений: два в Катангском, по одному в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах. На 130 сотрудников мы увеличиваем штат авиалесоохраны, это парашютисты и парашютисты-десантники. Это [увеличение штата] порядка 30%, что уже практически обеспечено финансированием из федерального бюджета, идет подготовка штатного расписания, перечень того, что необходимо закупить", - сказал Читоркин.

По его словам, с середины 1990-х годов, когда в России появился космический мониторинг, северные районы Приангарья были зонами контроля, то есть там разрешалось не тушить лесные пожары, если они не представляли угрозы для населенных пунктов и объектов экономики. "Но в 2020 году по поручению губернатора зону контроля сократили, увеличив зону обслуживания. Однако инфраструктура для тушения там не подготовлена", - пояснил Читоркин.

С апреля по октябрь в Иркутской области произошло 584 лесных пожара - это наименьшее количество за последние пять лет. Их общая площадь составила 460 тыс. га, но она была больше, чем в 2020-м. В прошлом году площадь составила 283,6 тыс. га.

Наиболее сложная ситуация в этом сезоне, как и в предыдущие годы, складывалась в северных районах области. Пожароопасную обстановку осложняла аномально теплая, сухая и ветреная погода.