Аукцион на добычу золота на Алдан-Маадырском рудном узле пройдет 30 ноября

ТАСС, 19 октября. Департамент по недропользованию Центрально-Сибирского округа проведет 30 ноября аукцион на разведку и добычу золота на Алдан-Маадырском рудном узле в Туве. Об этом во вторник говорится в сообщении Роснедр.

"30 ноября 2021 года департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу проводит аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи золота из коренных (рудных) месторождений на участке недр "Алдан-Маадырский рудный узел", расположенном на территории Сут-Хольского района", - сообщили в ведомстве.

По данным Роснедр, прогнозные ресурсы золота в пределах участка недр по категории Р1 составляют 9,1 тыс. кг, по категории Р2 - 4,7 тыс. кг. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами - 30,735 млн рублей.

Алдан-Маадырский золоторудный узел расположен на левобережье реки Хемчик в западной Туве.