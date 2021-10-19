Итоговые финансовые отчеты по итогам выборов в Госдуму представили семь партий

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Семь политических партий, которые выдвинули федеральные списки кандидатов на выборах в Госдуму, представили итоговые финансовые отчеты в Центризбирком России. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК во вторник.

"В соответствии со статьей 74 федерального закона "О выборах депутатов Госдумы ФС РФ" политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, до 18:00 25 октября должны представить в ЦИК России итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств на выборах депутатов Госдумы", - говорится в сообщении.

В комиссии отметили, что в настоящее время "только семь партий выполнили данное требование законодательства". Это "Единая Россия", Российская партия свободы и справедливости (РПСС), Партия роста, "Зеленые", "Зеленая альтернатива", "Гражданская платформа" и Партия пенсионеров. Всего списки на думских выборах выдвинули 14 партий.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.