Два общественно-деловых центра построят в районах Перово и Очаково-Матвеевское в Москве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Два общественно-деловых центра возведут в московских районах Перово и Очаково-Матвеевское, в них смогут работать более 4,2 тыс. человек. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда застройщик построит два офисных здания общей площадью 50 тыс. квадратных метров в Западном и Восточном округах столицы, где смогут работать более 4,2 тыс. человек", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, здания планируют ввести в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах. Одно из них построят в 2-м проезде Перова Поля, его площадь составит 12,1 тыс. кв. м. Второй деловой центр возведут на Озерной улице.

Отмечается, что программа стимулирования создания мест приложения труда поможет сократить маятниковую миграцию в центре города, снизить нагрузку на дороги и общественный транспорт. Ее цель - обеспечить сбалансированную застройку спальных районов. Компании-девелоперы могут получить льготу при переоформлении земельных участков под строительство жилья. Для этого им нужно одновременно строить коммерческие, промышленные и социальные объекты за пределами ТТК и МКАД.

"В июне этого года заключено соглашение, по которому компании из структуры девелопера построят три объекта на территории бывшей промзоны Бутово и в Кузьминках, а также в районе Филевский парк. Общая площадь составит 135,9 тыс. квадратных метров, будет создано 5,2 тыс. рабочих мест", - добавил в свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, чьи слова также приводятся в материале.

Сейчас в Москве подписано 11 соглашений о создании мест приложения труда. Девелоперы построят почти 704 тыс. квадратных метров недвижимости. Город выделит застройщикам 28,8 млрд рублей в качестве льгот. Работать в новых учреждениях смогут свыше 19,5 тыс. человек.