Путин заявил, что ТПП России вносит значимый вклад в укрепление национальной экономики

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил руководство и членов Торгово-промышленной палаты (ТПП) с 30-летием ее основания, отметив вклад объединения в укрепление национальной экономики и создание благоприятных условий для развития бизнеса.

"Торгово-промышленная палата по праву считается одним из наиболее крупных и авторитетных бизнес-объединений страны с богатой историей и давними традициями, - говорится в послании главы государства, текст которого опубликован во вторник на сайте Кремля. - В числе неоспоримых заслуг ТПП значимый вклад в укрепление национальной экономики, в создание благоприятных условий для развития современного, эффективного бизнеса и формирования делового климата, в совершенствование профильного законодательства".

Президент отметил, что Торгово-промышленная палата делает многое для защиты интересов отечественных производителей, продвижения их товаров и услуг на глобальные рынки, укрепления взаимодействия с зарубежными коллегами, а также выступает надежным партнером страны в решении важных социальных задач.

ТПП России - негосударственное объединение предпринимателей, образованное в октябре 1991 года. В 1993 году принят федеральный закон "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации".