Минэкономразвития разработало критерии выбросов CO2 для регулируемых организаций

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития России разработало критерии выбросов в CO2-эквиваленте для регулируемых организаций, следует из проекта постановления правительства РФ, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Организация будет отнесена к регулируемой в случае, если сумма выбросов парниковых газов по основному и дополнительному (при наличии) виду хозяйственной или иной деятельности и (или) производственному процессу, перечень которых прилагается к проекту постановления, более 150 тыс. тонн эквивалентна углекислого газа в год. Расчет выбросов парниковых газов будет проводится организацией самостоятельно путем умножения показателя деятельности (объем используемого топлива, объем произведенной продукции и др.) на коэффициент удельных выбросов эквивалентна углекислого газа", - говорится в пояснительной записке к документу.

Данная норма будет действовать до конца 2023 года. С 2024 года максимальный объем выбросов для организаций будет сокращен до 50 тыс. тонн углекислого газа в год, отмечается в проекте постановления.

Регулируемые организации, не обеспечивающие представление отчета о выбросах парниковых газов, будут привлекаться к административной ответственности. Минэкономразвития готовит проект соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях, следует из пояснительной записки к документу.

Применение системы шире сферы регулирования выбросов

Расчет эмиссии парниковых газов может быть полезен для компаний не только при отчетности перед регулирующими органами, отмечает директор группы по оказанию услуг в области корпоративного управления и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Владимир Лукин. "Удельные показатели углеродоемкости являются ориентиром при определении корпоративных и отраслевых показателей декарбонизации. Они также могут быть использованы для определения базового уровня выбросов при реализации климатических проектов и оценки деятельности по декарбонизации в регионах", - сообщил он ТАСС.

В свою очередь директор центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирина Золотова обращает внимание на то, что документ предполагает предоставление регулируемыми организациями отчетности не только в части выбросов CO2, но и в части других парниковых газов, в частности метана, оксида азота и фреона, пересчитанных в СО2-эквивалент.

"С одной стороны, с учетом понимания возможности распространения ТУР (Трансграничного углеродного регулирования - прим. ТАСС) не только на СО2, создаваемый механизм отчетности позволит системно подготовиться к углеродному регулированию Европы, с другой стороны, важно исключить дублирование платежей за выбросы, чтобы исключить двойную нагрузку на бизнес: так сегодня в России метан и перфторуглероды относятся к загрязняющим веществам, за выбросы которых предусмотрена плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)", - сообщила Золотова ТАСС.

Она также высказала мнение, что в перспективе может потребоваться введение системы автоматизированных счетчиков выбросов парниковых газов для повышения прозрачности учета.