{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минэкономразвития разработало критерии выбросов CO2 для регулируемых организаций

С 2024 года максимальный объем выбросов для организаций будет сокращен до 50 тыс. тонн углекислого газа в год

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития России разработало критерии выбросов в CO2-эквиваленте для регулируемых организаций, следует из проекта постановления правительства РФ, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Организация будет отнесена к регулируемой в случае, если сумма выбросов парниковых газов по основному и дополнительному (при наличии) виду хозяйственной или иной деятельности и (или) производственному процессу, перечень которых прилагается к проекту постановления, более 150 тыс. тонн эквивалентна углекислого газа в год. Расчет выбросов парниковых газов будет проводится организацией самостоятельно путем умножения показателя деятельности (объем используемого топлива, объем произведенной продукции и др.) на коэффициент удельных выбросов эквивалентна углекислого газа", - говорится в пояснительной записке к документу.

Данная норма будет действовать до конца 2023 года. С 2024 года максимальный объем выбросов для организаций будет сокращен до 50 тыс. тонн углекислого газа в год, отмечается в проекте постановления.

Регулируемые организации, не обеспечивающие представление отчета о выбросах парниковых газов, будут привлекаться к административной ответственности. Минэкономразвития готовит проект соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях, следует из пояснительной записки к документу.

Применение системы шире сферы регулирования выбросов

Расчет эмиссии парниковых газов может быть полезен для компаний не только при отчетности перед регулирующими органами, отмечает директор группы по оказанию услуг в области корпоративного управления и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Владимир Лукин. "Удельные показатели углеродоемкости являются ориентиром при определении корпоративных и отраслевых показателей декарбонизации. Они также могут быть использованы для определения базового уровня выбросов при реализации климатических проектов и оценки деятельности по декарбонизации в регионах", - сообщил он ТАСС.

В свою очередь директор центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирина Золотова обращает внимание на то, что документ предполагает предоставление регулируемыми организациями отчетности не только в части выбросов CO2, но и в части других парниковых газов, в частности метана, оксида азота и фреона, пересчитанных в СО2-эквивалент.

"С одной стороны, с учетом понимания возможности распространения ТУР (Трансграничного углеродного регулирования - прим. ТАСС) не только на СО2, создаваемый механизм отчетности позволит системно подготовиться к углеродному регулированию Европы, с другой стороны, важно исключить дублирование платежей за выбросы, чтобы исключить двойную нагрузку на бизнес: так сегодня в России метан и перфторуглероды относятся к загрязняющим веществам, за выбросы которых предусмотрена плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)", - сообщила Золотова ТАСС.

Она также высказала мнение, что в перспективе может потребоваться введение системы автоматизированных счетчиков выбросов парниковых газов для повышения прозрачности учета.

Теги
Россия
Дженни Хвэй заняла пост гендиректора eBay на глобальных развивающихся рынках
Илья Кретов покидает пост генерального директора eBay на глобальных развивающихся рынках и переходит в Тинькофф E-commerce
Читать полностью