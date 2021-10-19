Пашинян заявил, что Россия занимает ключевое место в экономике Армении

ЕРЕВАН, 19 октября. /ТАСС/. Россия не только играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе, но и занимает ключевое место в экономике Армении. Об этом во вторник по случаю открытия пленарного заседания Восьмого армяно-российского межрегионального форума отметил в своем приветственном слове премьер-министр Никол Пашинян, которое зачитал вице-премьер Мгер Григорян.

"Российская Федерация не только играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в нашем регионе, но и занимает ключевое место в экономике нашей страны. Россия - основный торговый партнер Армении. В 2019 году наша двусторонняя торговля превысила порог в два миллиарда долларов, а в текущем году уже зафиксирован двузначный рост торгового оборота", - отмечается в послании Пашиняна.

Глава армянского кабмина также указал, что Ереван заинтересован в дальнейшей взаимной интеграции двух стран, которая должна основываться на свободном движении товаров, услуг, рабочей силы и капитала. "Евразийский экономический союз, в свою очередь, служит этой стратегической цели, и мы заинтересованы в укреплении этой структуры и совершенствовании ее институтов. Очевидна также необходимость диверсификации наших экономических связей", - отмечается в послании.

Ранее президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума заявил, что отношения РФ и Армении носят по-настоящему союзнический характер, между двумя странами налажены содержательный политический диалог и продуктивное сотрудничество в различных сферах. В распространенном Кремлем послании российский лидер отметил, что встреча даст старт новым инициативам, которые будут содействовать укреплению плодотворного российско-армянского партнерства, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Организаторами форума являются Министерство экономического развития РФ и Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении. Российско-армянские межрегиональные форумы проводятся с 2011 года с целью расширения сотрудничества между территориальными единицами двух государств. Высокопоставленные представители России и Армении неоднократно называли данное мероприятие проявлением армяно-российских союзнических отношений и эффективным инструментом межрегионального развития.