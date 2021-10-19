Кабмин дополнительно направляет более 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Правительство России дополнительно выделило 28,3 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет, и еще 5,9 млрд рублей - семьям, воспитывающим трех и более детей. Такие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

Уточняется, что на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет в нынешнем году уже было направлено 276 млрд рублей. "Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. Сейчас такими выплатами обеспечено не менее 2,7 млн детей", - поясняется в сообщении.

В свою очередь, на выплаты семьям, воспитывающим трех и более детей, в федеральном бюджете предусмотрено свыше 59 млрд рублей. В правительстве уточнили, что эти семьи имеют право на специальные ежемесячные выплаты, пока ребенку не исполнилось три года."Сейчас такую помощь получают более 620 тыс. многодетных семей, а благодаря дополнительным средствам из резервного фонда удастся обеспечить выплатами еще 48 тыс. детей в таких семьях", - уточняется в сообщении.

О поддержке семей с детьми Мишустин говорил на заседании кабмина 14 октября. Тогда премьер подчеркнул, что поддержка таких граждан "останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства".