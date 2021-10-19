В Узбекистане стартовал проект по набору 10 тыс. мигрантов для работы на стройках России

ТАШКЕНТ, 19 октября. /ТАСС/. Профильные ведомства Узбекистана и России приступили к реализации проекта по привлечению 10 тыс. трудовых мигрантов для работы на стройплощадках РФ. Об этом во вторник сообщил ТАСС пресс-секретарь Агентства внешней трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана Ортикхужа Норов.

"Во вторник в соответствии с узбекско-российским соглашением о реализации пилотного проекта по привлечению 10 тыс. граждан Узбекистана на строительные работы в РФ в Ташкенте начался отбор первых желающих выехать на работу в Россию", - сказал Норов.

По его словам, узбекская и российская стороны разработали новый механизм отбора работников, в соответствии с которым АВТМ лишь принимает заявки от желающих выехать на работу и в определенные дни собирает этих людей в специальных центрах. Непосредственно отбор осуществляют приехавшие в Ташкент представители российских ведомств и компаний. По данным Норова, сначала сотрудники МВД и Минздрава России проверяют, нет ли у кандидата запрета на въезд в РФ и противопоказаний по здоровью. Затем представители компаний-заказчиков выясняют наличие у кандидата требуемой строительной специальности.

Таким образом, большинство процедур по отбору проходит в Узбекистане. Они завершаются вакцинацией мигрантов однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", что является обязательным условием участия в проекте. Патент на осуществление трудовой деятельности мигранты получают в РФ.

В сентябре сообщалось, что официальная российская делегация представителей Минстроя, Минздрава, Роструда, Минтруда, МВД, МЧС и правительства Москвы посетила Ташкент и заключила соглашение о реализации пилотного проекта по привлечению трудовых мигрантов. 7 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске этой программы.