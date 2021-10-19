Премьер Польши заявил, что Европа стоит на пороге огромного энергетического кризиса

ВАРШАВА, 19 октября. /ТАСС/. Европа оказалась на пороге огромного энергетического кризиса, который уже через несколько недель может стать потрясением.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая во вторник в Европейском парламенте в Страсбурге, где проходят дебаты по превосходству польской конституции над европейским правом.
"Мы сегодня стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса", - сказал он.
"Быстро растущие цены, спровоцированные, в частности, преднамеренными действиями российских фирм, уже сейчас ставят многие фирмы в Европе перед выбором - ограничивать производство или переводить траты на потребителей", - утверждает глава польского правительства. По его словам, "уже сейчас политика "Газпрома" и разрешение "Северного потока - 2" отражается на росте цен".
"Уровень кризиса уже в ближайшие недели может потрясти Европу. Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может повергнуть в бедность <...> в связи с неконтролируемым ростом цен во всей Европе", - указал Моравецкий.
"Нужно учитывать и эффект домино. Один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения", - предупредил он.
Утверждения польской стороны
Власти Польши неоднократно заявляли, что растущие цены на энергоносители напрямую связаны с геополитикой.
По утверждениям представителей польского правительства, Россия намеренно ограничивает поставки газа в Европу, чтобы добиться разрешения на эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", против которого Польша выступала с самого начала его реализации, считая, что этот проект якобы будет использоваться для шантажа Европы.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу.