Премьер Польши заявил, что Европа стоит на пороге огромного энергетического кризиса

ВАРШАВА, 19 октября. /ТАСС/. Европа оказалась на пороге огромного энергетического кризиса, который уже через несколько недель может стать потрясением.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая во вторник в Европейском парламенте в Страсбурге, где проходят дебаты по превосходству польской конституции над европейским правом.

"Мы сегодня стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса", - сказал он.

"Быстро растущие цены, спровоцированные, в частности, преднамеренными действиями российских фирм, уже сейчас ставят многие фирмы в Европе перед выбором - ограничивать производство или переводить траты на потребителей", - утверждает глава польского правительства. По его словам, "уже сейчас политика "Газпрома" и разрешение "Северного потока - 2" отражается на росте цен".

"Уровень кризиса уже в ближайшие недели может потрясти Европу. Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может повергнуть в бедность <...> в связи с неконтролируемым ростом цен во всей Европе", - указал Моравецкий.

"Нужно учитывать и эффект домино. Один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения", - предупредил он.

Утверждения польской стороны

Власти Польши неоднократно заявляли, что растущие цены на энергоносители напрямую связаны с геополитикой.