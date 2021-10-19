Росприроднадзор пока не получил внятную позицию бизнеса по экологической повестке

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Росприроднадзор пока ни на одной площадке не получил внятную позицию представителей российского бизнеса о том, какой они видят экологическую повестку. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова в ходе пленарной сессии конференции "Промышленная экология: новые реалии и стандарты будущего", организованной газетой "Ведомости".

"Мы готовы услышать, что хочет бизнес. Но честно вам скажу, я внятного посыла от бизнеса, о том, на что он готов и как он видит экологическую повестку, ни на одной площадке пока не получила", - сказала она.

По ее словам, органы государственной власти разрабатывают нормативные документы и предложения в области экологии, в то время как позиция бизнеса остается непонятной.

"Государство готово быть прогнозируемым и последовательным, и это сейчас на всех уровнях говорится. И мы готовы эту прогнозируемость и последовательность представить. Но и бизнес должен сказать, как он себя видит и какие у него запросы", - подчеркнула Радионова.