Власти назвали важным создание IT-инфраструктуры на базе проверенных отечественных решений

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 октября. /ТАСС/. Проверенные отечественные технологии должны быть в основе критической информационной инфраструктуры в России. Об этом заявила во вторник на форуме "Спектр-2021" начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, назвав среди перспективных решений сим-карты с российским шифрованием.

"Безусловно, критическая информационная инфраструктура должна проектироваться и эксплуатироваться на базе проверенных отечественных решений", - сказала она.

Развитие российской криптографии и продуктов на ее основе позволит повысить отказоустойчивость российской телекоммуникационной инфраструктуры, отметила Матвеева. "Такие разработки, как отечественные сим-карты с алгоритмами шифрования по ГОСТу, открывают новые возможности для наших граждан", - пояснила она.

По словам Матвеевой, важным направлением госрегулирования является и создание эффективных условий для развития отечественных операторов связи и интернет-компаний, а также обеспечение безопасности граждан по таким вопросам, как защита персональных данных, борьба с распространением запрещенной информации, мошенничеством, буллингом, оскорблениями.