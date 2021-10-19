РКН хочет взыскать с Google оборотные штрафы за повторное неудаление незаконного контента

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) намерен через суд взыскать с Google оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенной информации, сообщил во вторник журналистам замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Да, у нас по оборотным штрафам планируется составление протоколов 27 октября текущего года в отношении Google за повторное неудаление запрещенной информации. Я бы назвал это систематическим неисполнением требований российского закона по удалению запрещенной информации", - сказал Субботин.

Он добавил, что речь может идти о доле штрафа от 1/20 до 1/10 годовой выручки, но решение по сумме штрафов примет суд.