Главы Минэкономики Австрии и Минюста России проведут межправкомиссию в Вене 21 октября

ВЕНА, 19 октября. /ТАСС/. Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк и министр юстиции России Константин Чуйченко в качестве сопредседателей примут участие в заседании смешанной российско-австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству в Вене 21 октября. Об этом сообщило во вторник австрийское министерство экономики.

Австрийская сторона отметила, что она уделяет особое внимание экспорту в Россию ввиду большого потенциала для экономики Австрии. "Пленарное заседание смешанной комиссии Австрия - Россия под председательством федерального министра Маргарете Шрамбёк и министра юстиции России Константина Чуйченко пройдет 21 октября. Участие в нем также примут представители ведущих австрийских компаний", - сказано в заявлении австрийской стороны.

В рамках мероприятия будет подписано три соглашения: между компаниями Primetals Technologies Austria и "Металлоинвест" о строительстве комплекса по производству горячебрикетированного железа, договор о сотрудничестве между венским зоопарком Шёнбрунн и московским зоопарком, протокол 17-го заседания смешанной межправкомиссии.

22 октября в Вене пройдет заседание Российско-австрийского делового совета, в котором будут участвовать представители бизнеса и регионов двух стран.