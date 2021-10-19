Utair возобновил полеты из Сургута в Таджикистан

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair возобновила рейсы из крупнейшего аэропорта Ханты-Мансийского округа - Сургута в Таджикистан. С 5 ноября число рейсов в неделю увеличится до двух, сообщает во вторник пресс-служба перевозчика.

По данным на сайте аэропорта Сургут, в данный момент из Сургута в Худжанд другие авиакомпании рейсы не выполняют.

"Utair возобновил полеты в Таджикистан из Сургута. До конца октября летаем по маршруту Сургут - Худжанд один раз в неделю: из Сургута - по средам в 19:00, из Худжанда - по четвергам в 00:10", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, с 5 ноября будет введен второй рейс авиакомпании по данному маршруту. Он будет выполняться из Сургута по пятницам в 20:00, из Худжанда - по субботам в 01:10. "Прямой рейс в Таджикистан нужен жителям региона, поэтому после восстановления авиасообщения между странами мы возвращаем направление в расписание и увеличиваем число рейсов для удобства пассажиров", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).