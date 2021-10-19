Мощность первых линий Малмыжского ГОКа в Хабаровском крае составит 45 млн тонн руды в год

ХАБАРОВСК, 19 октября. /ТАСС/. Первые линии одного из самых крупных в стране медного горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении в Хабаровском крае смогут перерабатывать 45 млн тонн руды в год. Об этом сообщила во вторник пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

В рамках рабочей поездки в Хабаровский край заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился со строительством горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении.

"Реализация проекта будет проходить в два этапа: в 2023 году намечен запуск первых двух линий общей производительностью 45 млн тонн руды в год, в 2024 году - запуск последующих двух линий с достижением общей производительности 90 млн тонн руды в год", - говорится в сообщении. Инвестиции в проект оцениваются в 248 млрд рублей. Будущее предприятие компании "Амур минералс" (входит в состав группы "Русская медная компания") позволит получать примерно 250 тыс. тонн меди в концентрате.

По мнению Трутнева, запуск новых предприятий дает дополнительное развитие инфраструктуры, регион получает больше налоговых поступлений, чтобы развивать социальную сферу, создаются новые рабочие места. "Руководство компании говорит о том, что до 80% работников будут местные жители", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

Сейчас идет строительство основных объектов горнотранспортной части и обогатительной фабрики, инженерной инфраструктуры и вспомогательных объектов - общежитий, бытового корпуса и физкультурно-оздоровительного комплекса. На строительной площадке занято 1 330 человек - сотрудников "Амур минералс" и персонала подрядных организаций. Для строительства ГОКа привлечены 35 подрядных организаций из Хабаровского края.

"Строительство предприятия идет согласно утвержденному плану. Большую роль в этом играют меры поддержки, которые оказывают правительство России и администрация Хабаровского края. Дополнительный импульс проекту может оказать включение "Амур минералс" в число резидентов ТОР "Комсомольск". Это позволит перерабатывать медные руды с более низким содержанием полезного ископаемого, что в свою очередь позитивно скажется на извлекаемости запасов. В комплексе это окажет ощутимый положительный эффект на социально-экономическое развитие региона и всего Дальнего Востока России", - цитируют в сообщении президента "Русской медной компании" Всеволода Левина.

Период эксплуатации комбината рассчитан до 2056 года. На предприятии планируется создать свыше 2,5 тыс. рабочих мест. Для реализации плана набора сотрудников на строящееся предприятие "Амур минералс" подписала соглашение о взаимодействии с шестью техникумами Хабаровского края, а также с Тихоокеанским государственным университетом.

О месторождении

Малмыжкое месторождение - месторождение меди мирового класса. По итогам проведенных геологоразведочных работ балансовые запасы Малмыжского составляют почти 2,4 млрд тонн руды, в том числе 8,3 млн тонн меди, 347,4 тонн золота и 1 676 тонн серебра. По состоянию на конец сентября "Русская медная компания" инвестировала в проект около 62 млрд рублей.