Россия может в ближайшее время инвестировать $1 млрд в экономику Армении

ЕРЕВАН, 19 октября. /ТАСС/. Россия планирует в ближайшее время инвестировать в экономику Армении $1 млрд. Об этом во вторник на полях Восьмого армяно-российского межрегионального форума заявил на брифинге заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

"У нас очень неплохо восстанавливается взаимный товарооборот в 2021 году - 17% роста. Это при том, что почти на 4% мы упали в пандемийном году. У нас растет инвестиционное сотрудничество: более $2,2 млрд совместно накопленные инвестиции из РФ в Армению. Мы знаем, что есть конкретные проекты на сумму в более еще $1 млрд, которые в ближайшее время поступят в экономику Армении", - сказал он.

По словам Вольвача, инвестиции послужат очень серьезным вкладом в развитие экономических, социальных и культурных отношений между Россией и Арменией, в создание новых технологичных рабочих мест и будут способствовать обмену в различных областях экономики, культуры, развития инфраструктуры.

"По статистике на данный момент 40% внешних инвестиций в Республику Армению - это инвестиции из РФ. Мне кажется, вполне логично, что эта доля должна, как минимум, сохранятся. Понятно, что есть инвестиции из других стран, от других партнеров, но, я надеюсь, что Россия и российский бизнес сохранят свою роль и значимость в экономике Армении", - добавил он.

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников подтвердил, что в ближайшие годы российские компании готовы инвестировать в экономику Армении около $1 млрд. "Наш товарооборот уже превысил доковидные показатели, а в числе крупнейших налогоплательщиков в Армении - российские компании", - добавил он.

Организаторы форума - Министерство экономического развития РФ и Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении. Российско-армянские межрегиональные форумы проводятся с 2011 года для расширения сотрудничества между территориальными единицами двух государств.