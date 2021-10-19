ЦБ выпустил в обращение памятные монеты "Маша и Медведь"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Банк России 19 октября 2021 года выпускает памятные монеты "Маша и Медведь" серии "Российская (советская) мультипликация" из драгоценного и недрагоценного металлов. Как сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ, будут выпущены монеты из серебра с цветным покрытием номиналом 3 рубля и монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным и обычным покрытием.

На оборотной стороне серебряной монеты расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма "Маша и Медведь" на фоне рельефного изображения интерьера дома Медведя. Вверху имеется выполненная в цвете надпись: "Маша и Медведь".

Тираж монеты из серебра - 7 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г.

Оборотная сторона монеты из недрагоценных металлов выполнена в двух версиях. На одной монете "Маша и Медведь" расположено рельефное изображение героев мультфильма "Маша и Медведь" в интерьере дома Медведя. Вверху имеется надпись: "Маша и Медведь". На другой монете с цветным покрытием расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма "Маша и Медведь" на фоне рельефного изображения интерьера дома Медведя. Вверху имеется надпись: "Маша и Медведь".

Тираж монет номиналом 25 рублей - 850 тыс. штук, номиналом 25 рублей с цветным покрытием - 150 тыс. штук., масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.

В новость внесена правка (13:02 мск) - уточнение в 4-м абзаце, верно - из недрагоценных металлов