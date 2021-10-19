Экспорт сельхозпродукции Приморья вырос за девять месяцев 2021 года более чем на 10%

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморья за девять месяцев 2021 года составил более $1,2 млрд, что на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной объем экспорта приходится на рыбу, сою и кукурузу, сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморья.

"С начала года объем экспортированной продукции из Приморского края составил $1,2 млрд, что на 10,7% больше уровня 2020 года. Экспорт рыбы и морепродуктов составил 516,5 тыс. тонн на сумму почти $950 млн. Экспорт сои по сравнению с прошлым годом увеличился в 3,5 раза - до 512 тыс. тонн и составил $177 млн. Кукурузы отправлено более 200 тыс. тонн на сумму $35 млн", - пояснили в пресс-службе.

Развитие экспорта сельхозпродукции в регионе проходит в соответствие с программой "Развитие сельского хозяйства в Приморском крае". Основными партнерами Приморья по экспорту являются Китай, Япония, Республика Корея, США, сельскохозяйственная и рыбная продукция направляется в Таиланд, Тайвань, Сингапур, Вьетнам, Гонконг, Индию, Индонезию, КНДР, Малайзию, Монголию, страны Евросоюза, Африку и Латинскую Америку. "Кроме того, за рубежом пользуются спросом приморский мед, кондитерские изделия, алкогольная продукция, мука и мучные изделия, мороженое, молочная продукция, масло растительное, консервы", - добавили в пресс-службе.