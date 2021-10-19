Минпромторг не откажется от требования по микропроцессорам РФ в критической инфраструктуре

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 октября. /ТАСС/. Минпромторг не намерен отказываться от требования к использованию отечественных микропроцессоров в критической инфраструктуре. Об этом сообщил замглавы министерства Василий Шпак на форуме "Спектр".

Он напомнил, что ведомство рассчитывает на подписание в ближайшие месяцы президентом РФ Владимиром Путиным указа о запрете использования иностранной электроники и программного обеспечения в критической инфраструктуре. "Я надеюсь, что до конца года этот документ будет президентом подписан", - сказал Шпак.

"О переводе измерения "российскости" техники в балльную систему: все происходит достаточно непросто, много споров, они порой выливаются и в общественное пространство. Но тут я должен сказать отдельно: мы понимаем те сложности, которые у нас есть в обеспечении отечественными микропроцессорами нашей техники, но требования по обязательному использованию отечественных микропроцессоров для нас - фундаментальный краеугольный камень, от него мы отказываться не собираемся, и мы в этом направлении будем действовать достаточно твердо и уверенно", - заявил Шпак.

При этом замглавы Минпромторга отметил необходимость контроля со стороны государства по внедрению отечественного ПО в критическую инфраструктуру. "Наши благие решения с точки зрения внедрения отечественных программных аппаратных комплексов в критическую основную инфраструктуру, конечно, нуждаются в контроле со стороны государства. Потому что сейчас, к сожалению, у нас полного понимания в отношении того, насколько мы уязвимы к внешним факторам, в том объеме, в котором это необходимо для принятия управленческих решений, нет", - сказал он.

Ранее Шпак говорил, что балльная система оценки уровня локализации производителей компьютеров и периферийного оборудования может быть принята до осени.

По его словам, благодаря введению квот и ограничений на закупку иностранного оборудования к 2020 году в регулируемом рынке на закупку отечественного телекоммуникационного оборудования было потрачено больше 35 млрд рублей при общем объеме этого рынка в 168 млрд. "Может быть, это не такая большая доля, но 5 лет назад и о таких цифрах мы даже мечтать не могли", - отметил он.