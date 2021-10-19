Глава ВПП ООН попросил у Илона Маска $6 млрд на борьбу с голодом

РИМ, 19 октября. /ТАСС/. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил у основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска $6 млрд на борьбу с угрозой голода и его последствиями для человечества. С такой просьбой во вторник Бизли обратился к американскому предпринимателю на своей странице в Twitter.

"42 млн человек в этому году оказались на грани голода. Беспрецедентный глобальный кризис, обострившийся из-за [пандемии] COVID-19. Голод, дестабилизация [ситуации] в странах и массовая миграция [ждут нас], если мы не ответим. Илон Маск, вы только за вчерашний день заработали $6 млрд - это именно та сумма, которая нам нужна, чтобы предотвратить катастрофу! Пожалуйста, помогите!" - написал он.

В конце июля ВПП ООН и Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) Объединенных Наций выпустили доклад, в котором отмечалось, что ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью может произойти с августа по ноябрь этого года в 23 районах мира, которые включают 28 государств. Речь шла об Афганистане, Гаити, КНДР, Колумбии, Мьянме, Нигерии, Сирии и еще целом ряде стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки.

Согласно документу, всего в 2020 году в мире с острыми проблемами в области продовольственной безопасности столкнулись около 155 млн человек: это на 20 млн больше, чем в 2019. Было отмечено, что более 41 млн человек в настоящее время нуждаются в неотложной помощи, иначе им грозит голод.