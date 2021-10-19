Цена газа в Европе вновь поднялась выше $1120 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE во вторник вновь поднялась выше $1120 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к настоящему моменту выросла до $1127,3 за тыс. куб. м, или €93,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Накануне "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на ноябрь на аукционе, которые были предложены "Оператором ГТС Украины". Кроме того, "Газпром" забронировал на ноябрь лишь 31,4 млн куб. м в сутки из предложенных на аукционе 89 млн куб. м в сутки мощностей по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа через Польшу.